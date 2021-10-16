МВД и Минтранс России предложили внести в ПДД поправки для электросамокатов

Министерство транспорта РФ совместно с МВД разработали поправки в ПДД. В документе впервые дано определение ряду средств индивидуальной мобильности (СИМ), среди которых электросамокаты и гироскутеры, следует из проекта постановления Кабмина России.
Министерство транспорта РФ совместно с МВД разработали поправки в ПДД. В документе впервые дано определение ряду средств индивидуальной мобильности (СИМ), среди которых электросамокаты и гироскутеры, следует из проекта постановления Кабмина России.
Свежие комментарии