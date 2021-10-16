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МВД и Минтранс России предложили внести в ПДД поправки для электросамокатов

МВД и Минтранс России предложили внести в ПДД поправки для электросамокатов

Министерство транспорта РФ совместно с МВД разработали поправки в ПДД. В документе впервые дано определение ряду средств индивидуальной мобильности (СИМ), среди которых электросамокаты и гироскутеры, следует из проекта постановления Кабмина России.

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