Илон Маск хочет купить разработчика ChatGPT за 100 миллиардов долларов. В ответ глава OpenAI предложил купить соцсеть X (Twitter) за 10 млрд долларов

Скандалы с китайской нейросетью DeepSeek уходят на второй план после того, как Илон Маск предложил совету директоров OpenAI (это компания-разработчик всемирно известного чат-бота ChatGPT) приобрести ее за 97,4 миллиарда долларов США.
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