Кубок Гагарина. «Авангард» против «Сибири», «Динамо» в гостях у «Торпедо», ЦСКА сыграет с «Северсталью»

ЦСКА примет «Северсталь» в 5-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина. «Авангард» попытается закрыть серию с «Сибирью», «Автомобилист» сыграет с «Металлургом», «Торпедо» – с московским «Динамо».
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