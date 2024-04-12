Владимир Корнилов: Украинцы в Нидерландах: как их массовое вторжение угрожает местным

Центральное бюро планирования Нидерландов (да-да, есть и такое в «самой либеральной стране мира») обнародовало данные по миграции, свидетельствующие о том, что основной скачок притока мигрантов в страну произошёл за счет украинцев.
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