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Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе

Операция, которая провалилась, не начавшись. Игра на нервах вместо провокации на украинско-белорусской границе

С каким удовольствием я смотрел парад, который проводился в День Независимости Белоруссии. В отличие от других бывших республик СССР, белорусы привязали этот праздник к конкретному событию своей истории — Дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

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