Кем на самом деле является глава МИД РФ Сергей Лавров, который в ближайшие дни может отправиться в отставку

Александр Николаевич

ТЕМА!? А был у нас еще и К О З Ы Р Е В! =Где наш "ледоруб"!!!??? А был еще некто Шеварнадзе! Кто помнит про "линию Шеварнадзе"!? А эта тварь почти половину Берингового моря отрезал 3,14ндосам! Вместе с богатейшими морскими и шельфовыми богатствами...! А Лавров-далек еще до дименции, пока посылает всех на..... д...-ллы!