Интересная жизнь с Vera Star Остаются считанные недели до отставки нынешнего правительства РФ.
Кем на самом деле является глава МИД РФ Сергей Лавров, который в ближайшие дни может отправиться в отставку
Комментарии
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Александр Николаевич
ТЕМА!? А был у нас еще и К О З Ы Р Е В! =Где наш "ледоруб"!!!??? А был еще некто Шеварнадзе! Кто помнит про "линию Шеварнадзе"!? А эта тварь почти половину Берингового моря отрезал 3,14ндосам! Вместе с богатейшими морскими и шельфовыми богатствами...! А Лавров-далек еще до дименции, пока посылает всех на..... д...-ллы!
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41 мин.
Ольга Анатольевна
Миша Ефремов еврей чистокровный? Причем здесь русские?
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25 мин.
Ольга Анатольевна
пынька ревнует Лаврова к его успеху и авторитету в мире. У них дети от одной женщины, козырные. Раньше этого армянского еврея Лаврова сцаными тряпками гоняли в Европе, а как сынок появился от правильной женщины, так и попал в авторитет. И Керри с ним сел за стол переговоров. А русского в Лаврове ни капли. Врёт автор статьи.
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22 мин.
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