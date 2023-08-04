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Зачем указывать цену за литр и килограмм товара в магазине — объясняет Ярослав Нилов

В России появилась инициатива обязать продавцов указывать стоимость продукции за килограмм или литр. Законопроект, который будет внесен в осеннюю сессию Государственной Думы, предполагает изменение статьи 10 закона «О защите прав потребителей».

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