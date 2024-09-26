Прогноз погоды в Крыму на четверг. • Симферополь: +26°, пасмурно• Севастополь: +23°, пасмурно• Ялта: +24°, пасмурно• Алушта: +24°, пасмурно• Евпатория: +24°, пасмурно• Саки: +25°, пасмурно• Бахчисарай: +24°, пасмурно• Джанкой: +24°, пасмурно• Судак: +23°, пасмурно• Феодосия: +.
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