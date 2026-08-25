Владимир Путин отметил развитие инвестиционной деятельности в Ставропольском крае

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, в ходе которой обсудил текущие результаты и перспективы инвестиционного развития региона.
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