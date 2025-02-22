Певица Пэрис Хилтон устроила распродажу для помощи пострадавшим от пожара в Калифорнии

Пэрис Хилтон распродала гардероб для помощи пострадавшим от пожара в Калифорнии. Певица и бизнесвумен Пэрис Хилтон распродала свой гардероб с целью оказания помощи тем, кто пострадал от недавних пожаров в Калифорнии.
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