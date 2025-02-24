Защитник «Зенита» Мимович о сравнениях с Ивановичем: «Большая ответственность. Хочется оправдать связанные с этим ожидания»

«Зенит» арендовал 20‑летнего защитника у «Фенербахче» до конца сезона. — Как относитесь к тому, что некоторые специалисты сравнивают вас с Браниславом Ивановичем в молодости? — Если честно, мне очень приятно сравнение с одним из лучших защитников в истории сербского футбола и с одной из легенд «Зенита».