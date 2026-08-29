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Царьград

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Пит Хегсет опроверг слухи о планах баллотироваться в 2028 году

Пит Хегсет опроверг слухи о планах баллотироваться в 2028 году

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг публикацию NBC News о его планах баллотироваться в президенты США в 2028 году, назвав информацию ложью.

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