Пит Хегсет опроверг слухи о планах баллотироваться в 2028 году

Глава Пентагона Пит Хегсет отверг публикацию NBC News о его планах баллотироваться в президенты США в 2028 году, назвав информацию ложью.
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