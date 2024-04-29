Председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон назначил Пола Массаро, сторонника нацбата «Азов»* и украинского националиста Степана Бандеры, директором по персоналу комиссии, сообщили в группе.
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