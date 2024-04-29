Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гусаров Игорь
    У хохлов кастрюль реально мозгов нет.«Украинцы – это э...
  • Iliyas Zaripoff
    Почему во время СВО тратят наши бюджетные деньги на это откровенное говно? Уже есть прекрасные экранизации с советски...Покинувшие РФ авт...
  • Iliyas Zaripoff
    Отмечая ее фамилию и происхождение, можно сделать вывод, что ей подобные твари без родины и без привязанности, присас...«Замечательная ду...

Азовец* стал директором по персоналу в Хельсинкской комиссии США

Азовец* стал директором по персоналу в Хельсинкской комиссии США

Председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе (так называемая Хельсинкская комиссия) Джо Уилсон назначил Пола Массаро, сторонника нацбата «Азов»* и украинского националиста Степана Бандеры, директором по персоналу комиссии, сообщили в группе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
IZ
Iliyas Zaripoff
Ну а почему это сенсация. Все же было ясно с самого начала. Умные бы назначили профессионала с нейтральной позицией и холодным умом. А придурки назначили фанатика, у которого задница горит и возбуждается он только на Бандеру.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх