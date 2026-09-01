Два года рядом с Джонни Деппом — и неожиданная помолвка с другим: как Юлия Власова пережила громкое расставание

Еще недавно имя Юлии Власовой почти автоматически появлялось рядом с именем Джонни Деппа. Российскую модель и предпринимательницу называли «русской девушкой» голливудского актера, а каждый их совместный снимок становился поводом для новых слухов о свадьбе.