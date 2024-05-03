SpaceX установила исторический рекорд по запуску ракет: первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю уже 20 раз

SpaceX установила свой рекорд по повторному использованию ракет во второй раз менее чем за неделю. Ракета Falcon 9 запустила два спутника наблюдения за Землей для компании Maxar 2 мая с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.
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