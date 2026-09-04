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День города в Лианозовском парке: концерт, шоу и хедлайнер 90-х

6 сентября Лианозовский парк приглашает жителей и гостей столицы на празднование 879-летия Москвы. С 14:00 до 22:00 на главной площади парка развернётся праздничная программа с музыкой, выступлениями и интерактивами для всей семьи.

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