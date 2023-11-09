На Ямале участников СВО привлекут к работе с детьми

На Ямале планируют развивать сеть центров патриотического воспитания. Об этом пишет «Север-Пресс». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в социальных сетях, что к работе с детьми привлекут участников спецоперации.
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