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На Ямале участников СВО привлекут к работе с детьми

На Ямале участников СВО привлекут к работе с детьми

На Ямале планируют развивать сеть центров патриотического воспитания. Об этом пишет «Север-Пресс». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил в социальных сетях, что к работе с детьми привлекут участников спецоперации.

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