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Выручка Foxconn в августе подскочила на 52% до $29,15 млрд, компания ожидает рекордный третий квартал

Выручка Foxconn в августе подскочила на 52% до $29,15 млрд, компания ожидает рекордный третий квартал

Тайваньский контрактный гигант Hon Hai Precision Industry (Foxconn), крупнейший в мире производитель серверов для Nvidia и ключевой сборщик продукции Apple, опубликовал финансовый отчет за август 2026 года.

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