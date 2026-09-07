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Царьград

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ЦСКА перехитрил "Рубин", подписав полузащитника Олейникова

ЦСКА перехитрил "Рубин", подписав полузащитника Олейникова

ЦСКА перехватил Ивана Олейникова у "Рубина". Казанцы договорились о трансфере полузащитника "Крыльев Советов" до игры с "Краснодаром", но футболист выбрал московский клуб.

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