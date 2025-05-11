Крымские студенты привели в порядок 32 братских захоронения и 40 памятников и памятных знаков Великой Отечественной войны

11 мая на территории музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» были подведены итоги Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО», которая является региональным трудовым этапом Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии