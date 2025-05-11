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Крымская газета

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Крымские студенты привели в порядок 32 братских захоронения и 40 памятников и памятных знаков Великой Отечественной войны

Крымские студенты привели в порядок 32 братских захоронения и 40 памятников и памятных знаков Великой Отечественной войны

11 мая на территории музейного историко-мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» были подведены итоги Республиканской патриотической акции «Десант Победы РСО», которая является региональным трудовым этапом Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам».

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