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Диетолог Залетова заявила, что вода и засахаренный имбирь помогут сконцентрироваться во время экзамена

Диетолог Залетова заявила, что вода и засахаренный имбирь помогут сконцентрироваться во время экзамена

Врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Залетова заявила утром в пятницу, 3 июня, что во время экзамена поможет сконцентрироваться употребление засахаренного имбиря и воды.

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