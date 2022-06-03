Диетолог Залетова заявила, что вода и засахаренный имбирь помогут сконцентрироваться во время экзамена

Врач кардиолог-диетолог, кандидат медицинских наук Татьяна Залетова заявила утром в пятницу, 3 июня, что во время экзамена поможет сконцентрироваться употребление засахаренного имбиря и воды.
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