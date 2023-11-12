Рефери Лакерник заявил, что Валиева не может подать протест на результат

Бывший вице‑президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и один из рефери этапа Гран-при России в Казани Александр Лакерник объяснил, почему фигуристка Камила Валиева и ее команда не смогут подать протест по итогам произвольной программы.