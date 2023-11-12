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Рефери Лакерник заявил, что Валиева не может подать протест на результат

Рефери Лакерник заявил, что Валиева не может подать протест на результат

Бывший вице‑президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и один из рефери этапа Гран-при России в Казани Александр Лакерник объяснил, почему фигуристка Камила Валиева и ее команда не смогут подать протест по итогам произвольной программы.

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