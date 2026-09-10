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Исследователь Anthropic: вероятность того, что в ближайшие 10 лет ИИ погубит всех людей, выше 10%

Исследователь Anthropic: вероятность того, что в ближайшие 10 лет ИИ погубит всех людей, выше 10%

Исследователь Джейкоб Коксон 9 сентября https://x.com/hilbertspaess/status/2097476196791709843?ref_s.

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