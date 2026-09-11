Агент Кисляка рассказал, почему сорвался трансфер игрока ЦСКА в «Бешикташ»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал, что «Бешикташ» вел переговоры по трансферу футболиста, но армейская команда отказалась продавать игрока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым