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Жириновский был прав, когда назвал Пугачеву “проститукой” и “певичкой”: предсказания скандального политика до сих пор сбываются

Жириновский был прав, когда назвал Пугачеву “проститукой” и “певичкой”: предсказания скандального политика до сих пор сбываются

Пятый канал - новости и видео Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский и после своей кончины продолжает оставаться в памяти многих людей, поражая точностью своих предсказаний и заявлений.

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