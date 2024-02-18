По словам Сакса, американцам внушают, что Киев выигрывает в противостоянии с Россией, хотя на самом деле он проигрывает Американский предприниматель Илон Маск согласен с тем, что в Соединенных Штатах скрывают правду о положении Украины в конфликте.
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