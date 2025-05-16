В дни KazanForum участники Хакимовского клуба обсудили теорию и практику дипломатии

Автор: Оксана РомановаВ Казанском федеральном университете состоялась сессия IX Форума молодых дипломатов стран ОИС «Хакимовский клуб как экспертная площадка: от стратегического анализа к практическому взаимодействию».
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