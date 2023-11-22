Сразу по возвращении в Россию задержан певец Шарлот

Ночью 22 ноября эпатажный певец Шарлот вернулся в Россию. По прилете в Санкт-Петербург его сразу же задержали сотрудники полиции, сообщает StarHit.
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