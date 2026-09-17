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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миронов о четырех поражениях «Сочи» на старте сезона: «Надеемся, положительный результат – вопрос времени. Надо найти свою игру, в этом вся сложность. Работа будет вестись»

Главный тренер «Сочи» Андрей Миронов высказался о неудачно старте команды в КХЛ. В среду « Сочи » дома проиграл ЦСКА со счетом 0:4.

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