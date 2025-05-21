6 мифов о фитнесе, в которые давно пора перестать верить

Только представьте, многие девушки до сих пор думают, что от занятий в тренажерном зале они станут мускулистыми аки Арнольд Шварценеггер в лучшие годы, начнут говорить басом, поднимать штанги весом в 200 кг и носить мужскую одежду.
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