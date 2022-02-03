В 2022-м году пенсионерами станут женщины 1965 и мужчины 1960 годов рождения

13 лет страхового стажа необходимы для начисления страховой пенсии в 2022 году. За страховой пенсией в этом году смогут обратиться в отделения ПФР женщины, рожденные во второй половине 1965 года и мужчины, рожденные во второй половине 1960 года.
13 лет страхового стажа необходимы для начисления страховой пенсии в 2022 году. За страховой пенсией в этом году смогут обратиться в отделения ПФР женщины, рожденные во второй половине 1965 года и мужчины, рожденные во второй половине 1960 года.
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