Яна Блиндер: как рождается магия кинозвука

Яна Блиндер - не просто композитор, а архитектор музыкального пространства, продюсер или, как многие ее называют, «Рик Рубин в юбке».
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