Более 4500 граждан призвано военными комиссариатами для прохождения военной службы

На данный момент призвано более 4000 граждан, из которых свыше 1700 призывников уже отправлены в воинские части Восточного военного округа для прохождения военной службы по призыву.
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