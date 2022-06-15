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Более 4500 граждан призвано военными комиссариатами для прохождения военной службы

Более 4500 граждан призвано военными комиссариатами для прохождения военной службы

На данный момент призвано более 4000 граждан, из которых свыше 1700 призывников уже отправлены в воинские части Восточного военного округа для прохождения военной службы по призыву.

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