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СМИ: лидер КНР Си Цзиньпин приказал готовить военную спецоперацию против Тайваня

СМИ: лидер КНР Си Цзиньпин приказал готовить военную спецоперацию против Тайваня

Глава Китая Си Цзиньпин приказал готовиться к проведению спецоперации в Тайване. Целью кампании называется установление на территории острова суверенитета Китая.

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