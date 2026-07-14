БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Галичина против Зеленского. Мятеж до Киева доведёт?

Галичина против Зеленского. Мятеж до Киева доведёт?

Почему идейные бандеровцы предпочитают воевать с людоловами, а не с москалями Дмитрий Родионов На фото: стихийный бунт против ТЦК во Львове (Фото: цитата видео/соцсети) Материал комментируют: Александр Ведруссов Александр Дмитриевский Лариса Шеслер Во Львове 9 июля вспыхнул крупный конфликт между жителями и сотрудниками ТЦК.

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