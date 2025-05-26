Симоньян: многие переживают за жизнь Трампа из-за его политики

Жизнь президента США Дональда Трампа может оказаться под угрозой из-за проводимой им политики. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».