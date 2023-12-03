Раскрыто, кому предлагают самые высокие зарплаты перед Новым годом

Перед Новым годом работодатели начинают активнее искать сотрудников. В частности, вырос спрос на упаковщиков новогоднего чая, кладовщиков и другие позиции, свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении Банки.