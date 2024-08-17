Магнитные бури меняют атмосферу Земли

Они заставляют потоки воздуха двигаться из приполярных областей в сторону экватора Ученые из Технологического университета Виргинии (VT) установили связь между мощной майской магнитной бурей и изменениями в структуре атмосферы планеты.
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