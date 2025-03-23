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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечков сделал 2 ассиста в матче с «Торонто», став 2-й звездой. У форварда «Нэшвилла» 6+7 в 39 играх

Форвард «Нэшвилла» признан второй звездой этой игры. 21-летний россиянин прервал серию без очков из 4 матчей, при этом его безголевая серия увеличилась до 21 игры.

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