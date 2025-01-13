Безос заявил об отсутствии угрозы для своего бизнеса в сотрудничестве Трампа и Маска

Основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что не думает, что генеральный директор SpaceX Илон Маск воспользуется своими связями с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы подорвать его бизнес.
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