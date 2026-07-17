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Завод ворот для авиационных ангаров запустят в Ступине в 2027 году

Завод ворот для авиационных ангаров запустят в Ступине в 2027 году

В Ступине продолжается строительство предприятия по выпуску воротных систем — конструкции будут достигать в ширину 32 метров и предназначаться для авиационных ангаров, логистических центров и промышленных объектов.

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