Школьник умер от разрыва толстой кишки во Владивостоке

Во Владивостоке опровергли сведения о том, что подросток умер из-за корейского блюда кимчи. Выяснилось, что школьник скончался из-за травмы, передает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.
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