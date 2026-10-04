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Петербуржцы почтили память героев К-219 спустя 40 лет после трагедии

Петербуржцы почтили память героев К-219 спустя 40 лет после трагедии

Жители Северной столицы отдали дань памяти морякам, погибшим на подлодке К-219. После трагедии, развернувшейся у берегов США, прошло уже 40 лет.

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