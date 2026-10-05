Канадские военные оказались не готовы к действиям в Арктике

Канадские военные плохо оснащены и подготовлены к действиям в зимних условиях, показали совместные учения военных Канады и США на Аляске, 5 октября передает CBC со ссылкой на внутренние отчеты министерства национальной обороны Канады.
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