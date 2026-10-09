Продолжаются показы фильмов IX Большого Детского фестиваля

В Москве продолжаются показы кино и анимации IX Большого Детского фестиваля. Смотр проходит до 17 ноября под руководством народного артиста России Сергея Безрукова.
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