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Царьград

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Овечкин повторяет рекорд Гретцки: новый этап в карьере российского форварда

Овечкин повторяет рекорд Гретцки: новый этап в карьере российского форварда

Александр Овечкин, форвард «Вашингтон Кэпиталз», повторил рекорд Уэйна Гретцки, забив 894 гола в НХЛ, в матче на «Кэпитал Уан Арене».

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