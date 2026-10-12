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Как сохранить прожиточный минимум при долгах – инструкция ФССП

Как сохранить прожиточный минимум при долгах – инструкция ФССП

Новосибирцы могут сохранить прожиточный минимум (ПМ) при взыскании долгов и защитить часть своих доходов от списания.

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