«Не до конца разобрался с правилами в КХЛ». Вернувшийся из-за океана новичок «Спартака» — об адаптации в нашем хоккее

По окончании ретро-матча «Спартака» с минским «Динамо» (4:2) на вопросы «Плеймейкера» ответил центрфорвард красно-белых Михаил Мальцев, который отметился голевой передачей в своей второй игре за красно-белых после возвращения из НХЛ.
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