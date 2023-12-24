«Не до конца разобрался с правилами в КХЛ». Вернувшийся из-за океана новичок «Спартака» — об адаптации в нашем хоккее

По окончании ретро-матча «Спартака» с минским «Динамо» (4:2) на вопросы «Плеймейкера» ответил центрфорвард красно-белых Михаил Мальцев, который отметился голевой передачей в своей второй игре за красно-белых после возвращения из НХЛ.