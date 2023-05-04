IT-аналитик Кусков: мошенники могут использовать нейросети в преступных целях

Генеральный директор Telecom Daily и IT-аналитик Денис Кусков поделился своим мнением о потенциальной опасности нейросетей и возможности их использования злоумышленниками во время беседы с Общественной Службой Новостей.
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