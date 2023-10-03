Куда сходить: интересные мероприятия 4 октября в Крыму

КОНЦЕРТ Ялтинский театр имени А.П. Чехова (Ялта, ул.Екатерининская, 13) «Ханума», 12+ 4 октября, 19:00 Классическая грузинская пьеса-водевиль Авксентия Цагарели на музыку Гии Канчели рассказывает о лучшей тифлисской свахе.
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